Scholz verteidigt Waffenlieferungen

In Mariupol hat die Evakuierung von Zivilisten begonnen

Mariupol: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Beginn einer Evakuierungsaktion aus dem belagerten Stahlwerk in der Hafenstadt bestätigt. Selenskyj teilte in den sozialen Medien mit, eine Gruppe von 100 Menschen sei auf dem Weg aus dem Stahlwerk Azovstal nach Saporischschja im Südosten. Insgesamt hatten sich in dem aus der Sowjetzeit stammenden Werk zuletzt etwa tausend Zivilisten sowie schätzungsweise zweitausend ukrainische Kämpfer aufgehalten. Es handelt sich um den letzten Teil der Stadt, der noch nicht von russischen Streitkräften besetzt ist. Insgesamt halten sich ukrainischen Behörden zufolge von einst fast 450tausend Bewohnern noch bis zu hunderttausend Menschen auf. - Die russischen Angriffe in der Ukraine zielen inzwischen verstärkt auf westliche Waffenlieferungen. Laut russischen Angaben ist auf einem Flugplatz der Schwarzmeer-Metropole Odessa ein Lager mit amerikanischen und europäischen Waffen beschossen worden. Gleichzeitig meldet das russische Militär, dass in der Region Kursk eine wichtige Eisenbahnbrücke beschädigt worden sei, die für den militärischen Nachschub eine wichtige Role spiele.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2022 21:30 Uhr