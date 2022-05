Scholz verteidigt seinen zurückhaltenden Kurs in der Ukraine-Politik

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Vorwurf der Zögerlichkeit in seiner Ukraine-Politik zurückgewiesen. Er habe immer schnell entschieden und sich zusammen mit den Verbündeten abgestimmt, sagte er im ZDF. Sein Kurs sei, besonnen und mit klarem Verstand zu handeln. Scholz betonte, die geleistete finanzielle und militärische Hilfe Deutschlands und anderer Staaten habe dazu beigetragen, dass die ukrainische Armee jetzt so lange durchhalten könne. Man werde sie dabei weiter unterstützen. Eine Reise nach Kiew lehnt Scholz erneut ab und begründet das mit der Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch die Ukraine Mitte April. Der ukrainische Botschafter Melnyk kritisierte diese Haltung und sagte, eine "beleidigte Leberwurst zu spielen"- so wörtlich - klinge nicht sehr staatsmännisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 06:00 Uhr