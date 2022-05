Scholz verteidigt seinen Ukraine-Kurs

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat seine umstrittene Position im Ukrainekrieg bekräftigt. Im ZDF-Interview erklärte der Kanzler, Ziel sei es, Kiew im Kampf gegen Russland weiter militärisch und wirtschaftlich zu unterstützen. Einen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt lehnte Scholz ab. Zur Begründung verwies der Kanzler auf die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier Mitte April durch die Regierung in Kiew. Der ukrainische Botschafter Melnyk erklärte, dass es nicht sehr staatsmännisch sei, die - so wörtlich - beleidigte Leberwurst zu spielen. Einen Besuch in Kiew hat neben CDU-Chef Merz inzwischen auch der Linken-Außenpolitiker Gysi angekündigt. Außerdem plant Außenministerin Baerbock als erstes Regierungsmitglied eine Reise in die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 08:00 Uhr