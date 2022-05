Scholz verteidigt seine Ukraine-Politik

Evakuierungsaktion aus Stahlwerk in Mariupol hat begonnen

Mariupol: In der ukrainischen Hafenstadt am Schwarzen Meer hat eine internationale Evakuierungsaktion zur Rettung von Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk begonnen. Beteiligt an der Rettungsaktion sind auch die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj konnte eine erste Gruppe von etwa 100 Menschen aus dem Werk gebracht werden. Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Werks von Mariupol noch etwa 1000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland spricht von etwa 2500 Menschen. - Während die schweren Kämpfe vor allem in der Ostukraine weiter gehen, nimmt die russische Armee auch verstärkt westliche Waffenlieferungen unter Beschuss. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, eine Landesbahn auf einem Militär-Flugplatz nahe der Stadt Odessa zerstört zu haben. Über diesen Airport wurden laut russischen Angaben Waffen aus den USA und der EU in die Ukraine geliefert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2022 19:00 Uhr