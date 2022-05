Scholz verteidigt seine Ukraine Politik

Berlin: Kanzler Scholz hat Kritik an seiner Ukraine-Politik zurückgewiesen. Im Interview mit der Bild am Sonntag sagte er, er treffe seine Entscheidungen schnell und abgestimmt mit den Verbündeten. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge seien ihm suspekt. CDU-Chef Merz hatte dem Kanzler Zaudern und Ängstlichkeit im Hinblick auf Waffenlieferung an die Ukraine vorgeworfen. Der Kanzler zeigte sich davon unbeeindruckt und betonte, dass es in einer Demokratie dazugehöre, von der Opposition robust angegangen zu werden. Die Bundesregierung hatte am Dienstag die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern genehmigt. Sie sind die ersten schweren Waffen, die direkt aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden.

