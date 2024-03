Scholz verteidigt Nein zu Taurus in der Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich zum ersten Mal in diesem Jahr im Bundestag den Fragen der Abgeordneten gestellt. Der CDU-Sicherheitsexperte Wadephul wollte dabei von Scholz wissen, warum er an seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine festhält. Scholz bezeichnete Taurus als eine weitreichende Waffe, bei der es darum gehe, wohin gezielt, geschossen und getroffen werde. Und das sei nur mit der Beteiligung deutscher Soldaten möglich. Als Kanzler habe er jedoch die Verantwortung, eine Beteiligung deutscher Soldaten am Krieg gegen die Ukraine zu verhindern. Scholz betonte, dass jede Entscheidung in dieser Sache sorgfältig abgewogen werden müsse. Besonnenheit sei dabei keine Schwäche sondern ein Anspruch, den die Bürger in diesem Land haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 17:00 Uhr