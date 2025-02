Scholz verteidigt Migrationspolitik

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat seine Entscheidungen in der Migrationspolitik nochmals verteidigt. Er betonte im rbb, er habe Grenzkontrollen eingeführt und dafür gesorgt, dass mehr als 40.000 Menschen an den deutschen Grenzen zuückgewiesen wurden. Die Zahl der Asylanträge sei um ein Drittel gesunken. Dagegen sind die Pläne von Unions-Kanzlerkandidat Merz aus Scholz' Sicht nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Am Sonntag kommt es zum ersten Fernsehduell mit Scholz und Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 21:00 Uhr