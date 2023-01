Scholz verteidigt Leopard-Entscheidung im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 25.01.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ukraine erhält Kampfpanzer vom Typ Leopard 2. Bundeskanzler Scholz bestätigte, dass es um 14 Waffensysteme aus Beständen der Bundeswehr geht. Andere Staaten wie Polen können ihre Leopard-Panzer ebenfalls abgeben, die entsprechenden Exportgenehmigungen werden erteilt. Scholz verteidigte sich gegen Kritik, er habe die Entscheidung zu spät gefällt. Im Bundestag sagte er, es sei richtig gewesen, sich nicht treiben zu lassen. Die Entscheidung zur Lieferung der Panzer sei jetzt in enger Absprache mit den westlichen Verbündeten gefallen. Insgesamt soll die Ukraine rund 90 moderne westliche Kampfpanzer erhalten. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die ersten Leopard-Panzer könnten in etwa drei Monaten an die Ukraine gehen. Zuvor sollen ukrainische Soldaten an den Waffensystemen ausgebildet werden.

