Scholz verteidigt im Bundestag den Umgang mit Energiekrise

Feuer im Harz breitet sich unterirdisch aus

Wernigerode: Der Waldbrand am Brocken ist noch immer nicht ganz gelöscht. Seit fünf Tagen kämpfen Feuerwehrleute gegen den Großbrand. Flammen sind zwar keine mehr zu sehen, allerdings hat sich das Feuer unterirdisch in Form von Glutnestern weiter ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauern also weiter an. Nach Angaben der Feuerwehr wird heute eine Gruppe von Einsatzkräften per Hubschrauber zum Brandherd geflogen. Am Abend soll dann entschieden werden, ob auch die Löschflugzeuge weiter gebraucht werden. Wie der Landkreis Harz gestern mitteilte, sind von dem Feuer 160 Hektar Wald betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2022 09:45 Uhr