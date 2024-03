Scholz verteidigt Grenzkontrollen während Fußball-EM

Brdo: Bundeskanzler Scholz hat die geplanten Grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland verteidigt. Bei einem Besuch im slowenischen Brdo sagte Scholz, dies sei ein bewährtes Instrumentarium, das der Sicherheit diene. Wörtlich fügte der Kanzler hinzu: "Ich glaube, das versteht auch jeder." Nach seinen Angaben hat die Einschätzung der Gefahrenlage schon vor dem Terroranschlag nahe Moskau höchste Priorität gehabt. Und Scholz versicherte, es seien bereits viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Innenministerin Faeser hatte in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass es während der EM von Mitte Juni bis Mitte Juli an allen deutschen Grenzen Kontrollen geben wird. Damit will sie mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern. Aktuell werden wegen der gestiegenen Migrantenzahlen bereits Kontrollen an der Grenze zu Österreich, Tschechien, Polen und der Schweiz durchgeführt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 19:15 Uhr