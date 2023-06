Scholz verteidigt geplante Reform der EU-Asylregeln

Meldungsarchiv - 10.06.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Bundeskanzler Scholz hat die Pläne für eine Reform des EU-Asylsystems verteidigt. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg sprach er von einem Fortschritt. Das jetzige System sei weder gut für die Schutzsuchenden noch für die beteiligten Länder. Der Kompromiss der EU-Innenminister sieht einen verbindlichen Mechanismus zur Verteilung von Schutzsuchenden vor. Wenn ein Land keine Flüchtlinge aufnehmen will, soll es zu einer Ausgleichszahlung von rund 20.000 Euro pro Person gezwungen werden. Für Kritik sorgen vor allem die geplanten Verfahren an den EU-Außengrenzen. Menschen ohne Bleibeperspektive sollen dort unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort soll ihr Asylantrag innerhalb von 12 Wochen geprüft werden. Scholz sagte dazu, man müsse es fertigbringen, jemanden zurückzuschicken, der nicht in Europa bleiben könne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2023 14:45 Uhr