Scholz verteidigt geplante Erleichterungen bei Einbürgerung

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die geplanten Erleichterungen bei der Einbürgerung von Ausländern verteidigt. Im Internet-Format "Kanzler-kompakt" sagte Scholz, die Frauen und Männer und auch Kinder, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, hätte sehr dazu beigetragen, dass unsere Wirtschaft so stark sei, wie sie ist. Innenministerin Faeser hatte die im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform der Einbürgerung gestern angekündigt. Demnach sollen Ausländer künftig in der Regel schon nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können. Aus der Wirtschaft kommt Zuspruch. Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Fratzscher sagte, ohne solche Reformen werde sich der Fachkräftemangel massiv verschärfen. Die Union reagierte dagegen mit heftiger Kritik. CSU-Landesgruppenchef sprach von einem "Verramschen der Deutschen Staatsbürgerschaft", CDU-Innenexperte Heck von einer "inflationären Vergabe deutscher Pässe".

