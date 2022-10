Scholz verteidigt Energie-Politik der Ampel-Regieung

Nachrichtenarchiv - 22.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundeskanzler Scholz hat die Energie-Politik der Ampel-Koalition verteidigt. Seine Regierung habe dabei zügig die Perspektiven für die Zukunft Deutschlands geschaffen, sagte er auf dem Landesparteitag der Bayern-SPD in München. Scholz nannte als Beispiele das 200-Milliarden-Unterstützungspaket, das der Bundestag gestern verabschiedet hatte, die in der EU beschlossene gemeinsame Gas-Einkaufs-Initiative sowie die Gesetze zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Für Wasserstoff als neuen Energieträger schaffe die Bundesregierung konsequent die Voraussetzungen, so Scholz. Beim Münchner Landesparteitag wird der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen im Herbst 2023 bestimmt. Einziger Kandidat ist Landes- und Fraktionschef Florian von Brunn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2022 13:00 Uhr