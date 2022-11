Scholz verteidigt deutsche Energiepolitik

Schaeffler streicht allein in Herzogenaurach fast 700 Arbeitsplätze

Herzogenaurach: Der Autozulieferer Schaeffler wird an seinem Hauptsitz in Mittelfranken mehrere hundert Stellen abbauen. Nach Angaben von Vorstand Matthias Zink werden dort bis zum Jahr 2026 670 Arbeitsplätze gestrichen. Dem BR sagte er, der Abbau solle sozialverträglich stattfinden. Betriebsbedingte Kündigungen solle es möglichst nicht geben. Stattdessen sollten Beschäftigte in andere Bereiche des Unternehmens wechseln oder in Altersteilzeit gehen. Insgesamt will Schaeffler in den nächsten Jahren im In- und Ausland 1.300 Stellen abbauen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit der sinkenden Nachfrage nach Verbrennungsmotorentechnik. Der Betriebsrat fordert, jetzt auf Wasserstoff und E-Mobilität zu setzen, um neue Arbeitsplätze zu generieren.

