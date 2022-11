Scholz verteidigt deutsche Energiepolitik

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el-Scheich: Bundeskanzler Scholz hat bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten die Energiepolitik der Bundesregierung verteidigt. Mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs sagte Scholz, Deutschland baue zwar neue Importstrukturen für Erdgas auf. Das sei aber verantwortbar, da die Bundesregierung zugleich an ihrem Ziel festhalte, bis 2045 aus fossilen Energien auszusteigen. Kritik an dem Auftritt des Kanzlers kam von Klimaschützern. Sie werfen ihm vor, weiter zu stark auf Öl, Gas und Kohle zu setzen. Die Taten und die Worte von Scholz stünden sich praktisch gegenüber, sagte die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer. - Scholz warb außerdem für den sogenannten Klimaclub, der im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft entworfen wurde. Ziel des Clubs ist es, den klimafreundlichen Umbau der Industrie voranzutreiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2022 21:45 Uhr