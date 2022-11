Scholz verteidigt deutsche Energiepolitik

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el-Scheich: Bundeskanzler Scholz hat bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten die Energiepolitik der Bundesregierung verteidigt. Mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs sagte Scholz, Deutschland baue zwar neue Importstrukturen für Erdgas auf. Das sei aber verantwortbar, da die Bundesregierung zugleich an ihrem Ziel festhalte, bis 2045 aus fossilen Energien auszusteigen. Scholz warb außerdem für den sogenannten Klimaclub, der im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft entworfen wurde. Ziel des Clubs ist es, dass Länder den klimafreundlichen Umbau ihrer Industriezweige vorantreiben, ohne dass ihnen ein wirtschaftlicher Nachteil entsteht. - Am Rande des Gipfels forderte Scholz die Freilassung des ägyptischen Menschenrechtsaktivisten Abdel Fattah. Dieser befindet sich nach sieben Monaten im Hungerstreik in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2022 17:00 Uhr