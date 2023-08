Scholz verteidigt bei Wahlkampfauftritt in München Waffenlieferungen an die Ukraine

München: Bei einem Wahlkampfauftritt in der Landeshauptstadt hat Bundeskanzler Scholz die Ukraine-Politik der Regierung verteidigt. Der Kanzler sagte in seiner Rede auf dem Marienplatz, es sei richtig, dass Deutschland und andere Staaten ein Land gegen einen imperialistischen Angriff unterstützten. Dazu gehöre auch, Waffen zu liefern. Es habe nichts mit Friedensliebe zu tun, den Ukrainern zu sagen, dass sie ihr Land einfach erobern lassen sollen, so der Kanzler. Der Auftritt von Scholz in München wurde begleitet von zahlreichen Störversuchen, aber auch von Applaus. Auf Plakaten wurde unter anderem ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Die Polizei war mit mehr als 200 Beamten im Einsatz, da Kritiker der Bundesregierung zu Protesten aufgerufen hatten, unter ihnen die AfD.

