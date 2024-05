Scholz verteidigt Arbeitnehmer: Deutschland ist kein Freizeitpark

Berlin: Arbeitgeberpräsident Dulger hat dazu aufgerufen, wieder mehr zu arbeiten. Am "Tag der Arbeit" sagte der BDA-Chef, Deutschland diskutiere zu viel über die Bedingungen von Nicht-Arbeit. Nach Dulgers Worten müssen alle mehr und länger arbeiten, um den Wirtschaftsstandort wieder attraktiver zu machen. Zuvor hatte Kanzler Scholz darauf verwiesen, dass in Deutschland noch nie so viele Stunden gearbeitet wurde wie im vergangenen Jahr. Deshalb, so Scholz, ärgere er sich, wenn manche abschätzig vom "Freizeitpark Deutschland" reden. Zugleich sprach sich der Kanzler in seiner Videobotschaft zum "Tag der Arbeit" gegen ein höheres Renteneintrittsalter aus. - Bundesweit finden heute Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt - und zwar unter dem Motto "Mehr Lohn. Mehr Freizeit. Mehr Sicherheit."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 10:00 Uhr