Scholz verspricht Ukraine weitere Unterstützung bei der Verteidgung gegen Russland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. Wie er in einer Regierungserklärung im Bundestag sagte, steht Berlin auch künftig Seite an Seite mit den Menschen in der Ukraine. Dringendstes Problem seien nun schnelle Munitions- und Waffenlieferungen, dafür werde er sich einsetzen. Deutliche Worte richtete Scholz Richtung Russland: Einen Frieden unter dem Diktat des russischen Präsidenten Putin werde man niemals zulassen. Falls Putin glaube, so Scholz, er könne den Krieg aussitzen, verrechne er sich. Der Westen werde alles tun, um der Ukraine bei der Verteidigung zu helfen, so lange es nötig sei. Auch auf den Gaza-Krieg ging Scholz ein: Deutschland stehe fest an der Seite Israels. Er rief alle Seiten zu einem Waffenstillstand auf und forderte Israel erneut auf, mehr humanitäre Hilfe für den Gaza-Streifen zuzulassen. Mit Blick auf den morgen beginnenden zweitägigen EU-Gipfel sagte Scholz, Europa müsse enger zusammenarbeiten und sich besser abstimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 14:00 Uhr