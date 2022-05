Scholz verspricht Ukraine im Bundestag weitere Unterstützung

Berlin: In einer Regierungserklärung im Bundestag hat Kanzler Scholz der Ukraine weitere Unterstützung versprochen. Nach seinen Worten soll das Land weitere militärische Ausrüstung bekommen. Auch beim Wiederaufbau nach dem Krieg werde man der Ukraine helfen, sagte Scholz. Zu einer EU-Mitgliedschaft des Landes sagte der Kanzler, hier werde es keine Abkürzungen geben. - In der Debatte griff Unionsfraktionschef Merz die Bundesregierung beim Thema Waffenlieferungen scharf an. Merz erklärte, es werde der Eindruck erweckt, dass Waffenlieferungen stattfänden, in Wahrheit werde aber seit Wochen so gut wie nichts geliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 16:00 Uhr