Scholz verspricht konsequentes Handeln in der Pandemie

Neue Corona-Variante Omikron erreicht auch Bayern

Berlin: Die erstmals in Südafrika entdeckte neue Virusvariante Omikron hat Europa erreicht. In Deutschland und Großbritannien wurden jeweils zwei Fälle bestätigt, in Italien einer. In den Niederlanden wurden 61 von rund 600 Flugpassagieren aus Südafrika positiv auf Corona getestet. Nun wird geprüft, ob die neue Variante darunter ist. Die Positiv-Getesteten seien in einem Quarantänehotel nahe dem Flughafen Schiphol in Amsterdam untergebracht, teilte die niederländische Gesundheitsbehörde mit. - Bei den in Bayern bestätigten Fällen handelt es sich laut Gesundheitsministerium um zwei Personen, die am Mittwoch über den Flughafen München eingereist sind. Am Vormittag war aus Hessen der erste Omikron-Verdachtsfall in Deutschland gemeldet worden. Das Frankfurter Gesundheitsamt erwartet für Montag genaue Ergebnisse der derzeit laufenden Tests.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 23:00 Uhr