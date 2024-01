Scholz verspricht Hochwasserbetroffenen Hilfe

Sangerhausen: Bundeskanzler Scholz hat den vom Hochwasser betroffenen Gebieten Unterstützung bei der Bewältigung der Schäden zugesagt. Bei einem Besuch in Sachsen-Anhalt sagte der Kanzler, niemand werde alleine gelassen. Scholz zeigte sich beeindruckt von der Solidarität auch über Ländergrenzen hinweg und lobte den Zusammenhalt der Menschen. In Sachsen-Anhalt wird die Bundeswehr bei der Bewältigung der Hochwasserlage in größerem Umfang zum Einsatz kommen. Wie die Truppe mitteilte, werden 150 Soldaten in den Landkreis Mansfeld-Südharz entsandt. Kritisch ist die Lage auch in Niedersachsen. Dort errichten Hilfskräfte aus Frankreich einen mobilen Deich in Winsen an der Aller, der 600 Meter lang ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 17:00 Uhr