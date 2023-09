Scholz verspricht Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Autos

München: Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel fest, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen. Kanzler Scholz kündigte bei der Eröffnung der Internationalen Automobilmesse in München ein Gesetz an, das den Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Autos voranbringen soll. Ziel seien eine Million Ladesäulen bis 2030. Kritik an der Bundesregierung kam von der Autobranche. Verbandspräsidentin Müller beklagte schwierige Standort-Bedingungen hierzulande. Energiekosten und Steuern seien zu hoch, Bürokratie und Regulierung machten der Branche zu schaffen. Begleitet wurde die Eröffnung der Messe von Protest-Aktionen. So sprangen während des Messe-Rundgangs von Scholz Greenpeace-Aktivisten auf Autodächer und hielten Plakate in die Höhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 23:00 Uhr