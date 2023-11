Scholz verkündet offiziell Ende der Energiepreisbremse im Dezember

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung bestätigt, dass die Energiepreisbremsen schon zum Jahresende auslaufen. Das sei möglich, weil Energie wieder zu günstigeren Preisen verfügbar sei und die Gas-Speicher gut gefüllt seien. Einen solchen Schritt hatte Finanzminister Lindner schon vor einigen Tagen angekündigt. Mit Blick auf den Haushalt 2024 deutete Scholz an, dass eine weitere Notlage beschlossen werden könnte. Das Land sei weiterhin in der Krise. Das Bundesverfassungsgericht habe für solche Fälle Ausnahmen von der Schuldenbremse erlaubt, die aber in jedem Jahr neu festgestellt werden müssten. Den Bürgern versicherte Scholz, dass sie sich auf zugesagte Leistungen und Hilfen verlassen könnten. Die Modernisierung des Landes müsse weitergehen. Oppositionsführer Merz warf der Koalition vor, die Verschuldungsgrenzen in dreister Art und Weise zu umgehen. Eine Änderung der Schuldenbremse mit Hilfe der Union schloss Merz kategorisch aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 11:00 Uhr