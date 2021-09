Scholz unterstreicht seine Verdienste beim Ausbau der FIU

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz ist dem Vorwurf entgegengetreten, er habe die Aufsicht über die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls vernachlässigt. Nach einer Ausschusssitzung, in der es um mutmaßliche Versäumnisse in diesem Bereich ging, sagte Scholz, unter seiner Verantwortung habe die Behörde mehr hingekriegt als in den 30 Jahren zuvor. Mit hundert Mitarbeitern sei die sogenannte FIU auf Wunsch von CDU-Ministern vom Bundeskriminalamt zum Zoll gekommen, der zum Finanzministerium gehört; inzwischen habe sie 500 Mitarbeiter und bald 700. Die Opposition hatte die Sondersitzung des Finanzausschusses beantragt, weil die Osnabrücker Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung beim Finanzministerium durchgeführt hatte. Hintergrund war der Verdacht, Mitarbeiter der FIU hätten Hinweise auf eventuelle Terrorfinanzierung zurückgehalten.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 20.09.2021 16:00 Uhr