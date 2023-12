Scholz unterstreicht auf Parteitag Zusammenhalt der SPD

Berlin: Beim SPD-Parteitag hat Bundeskanzler Scholz den Zusammenhalt der Sozialdemokratie betont. Zwei Jahre vor der letzten Bundestagswahl sei die Partei aus einer schwierigen Situation gestartet, so Scholz. Niemand habe damals damit gerechnet, dass die Sozialdemokraten so lange durchhalten würden. Seine Partei habe aber viel unternommen, um erfolgreich zu sein. In seiner Rede sagte Scholz außerdem der Ukraine weitere finanzielle Mittel und Waffenlieferungen zu. Der russische Präsident Putin dürfe nicht damit rechnen, dass der Westen in seiner Unterstützung für die Ukraine nachlasse, so der Bundeskanzler. Er begrüßte zudem den geplanten Asyl-Kompromiss auf EU-Ebene. Dabei mahnte er, ein gutes Management sei wichtig - ebenso wie das individuelle Recht auf Asyl.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 10:45 Uhr