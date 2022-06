Scholz und Steinmeier treffen ukrainischen Parlamentspräsidenten in Berlin

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier empfangen heute in Berlin den ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe forderte der Ukrainer von Deutschland, angekündigte Waffensysteme für die Verteidigung gegen die russische Aggression schnell zu liefern. Stefantschuk kündigte an, er wolle Scholz nach Kiew einladen, damit der Bundeskanzler eine Rede vor dem Parlament halten könne. Zur Lage in der Ukraine 100 Tage nach Kriegsbeginn sagte Stefantschuk, dass in seinem Land jeden Tag 100 Menschen sterben, 500 würden verletzt. In der Ostukraine ist es der russischen Armee nach ukrainischen Angaben gelungen, tief in die Großstadt Sjewjerodonezk vorzudringen. Laut dem Gouverneur von Luhansk werden größte Teile der Stadt von Russland kontrolliert. Ukrainische Kämpfer hielten aber weiter Stellungen. Es sei zu früh, Sjewjerodonezk abzuschreiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 07:00 Uhr