Scholz und Söder würdigen Bedeutung von Geothermie

Geretsried: Bei einem Besuch in Oberbayern hat Bundeskanzler Scholz die Bedeutung von alternativen Energiequellen für die Zukunft hervorgehoben. Auf der Baustelle für ein Geothermiekraftwerk in Geretsried sagte er, wenn man den neuen Technologien eine Chance gebe, könne daraus neuer Wohlstand entstehen. Scholz bezeichnete das Projekt als eine technische Meisterleistung. Wenn es gelinge, dann sei das auch ein großer Fortschritt für die Energiewende. Ministerpräsident Söder bezeichnete die Geothermie als eine große Chance für Bayern. Schon jetzt sei der Freistaat der größte Produzent in Deutschland. In Geretsried im Süden von München entsteht derzeit ein kommerzielles Geothermiekraftwerk. Bei Bohrungen waren Experten schon vor vielen Jahren auf heißes Gestein gestoßen. Mittels Röhren in einer Tiefe von mehreren tausend Metern wird Wasser erhitzt und zur umweltfreundlichen Energiegewinnung verwendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 17:00 Uhr