Scholz und Söder streiten über Hilfen für Autoindustrie

Berlin: Vor dem Autogipfel im Kanzleramt liegen die Ansichten von SPD und CSU über Hilfen für die Konzerne weit auseinander. Bundesfinanzminister Scholz hält neue staatliche Programme für die Autoindustrie vorerst nicht für nötig. Aus seiner Sicht greift das Konjunkturpaket der Bumdesregierung, weil sich auch die Zahlen in der Automobilbranche verbessert hätten. Bei dem Treffen am Abend geht es laut Scholz weniger um kurzfristige Hilfen für die Industrie als um langfristigere Fragen. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte zuvor seine Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung der Autoindustrie erneuert und vor Massenarbeitslosigkeit in der Schlüsselbranche gewarnt. Er sprach sich dafür aus, auch die Übergangstechnologie - also den Verbrennungsmotor - noch weiter zu unterstützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 12:00 Uhr