Scholz und Söder stellen Corona in Mittelpunkt ihrer Neujahrsansprachen

Berlin: Bundeskanzler Scholz dankt in seiner ersten Neujahrsansprache den Helfern in der Pandemie. Wie schon in seiner Regierungserklärung betont der SPD-Politiker, er sehe keine gespaltene Gesellschaft, im Gegenteil, das Land stehe zusammen. Gleichzeitig ruft er die Bürgerinnen und Bürger auf, die Beschränkungen der kommenden Wochen ernst zu nehmen. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, auch wenn sich alle danach gesehnt hätten, so Scholz. Anders äußert sich der bayerische Ministerpräsident Söder zum Jahreswechsel. Er spricht ausdrücklich von Gräben in der Gesellschaft, die sich vertieften. Niemand solle mit seinen Sorgen und Zweifeln alleingelassen werden. Aber jenen, die unter dem Deckmantel von Corona versuchten, die Demokratie auszuhöhlen, müsse man die Stirn bieten, mahnte Söder. Das BR-Fernsehen sendet seine Neujahrsansprache morgen um 18.40 Uhr.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.12.2021 14:45 Uhr