Scholz und Selenskyj unterzeichnen Sicherheitsvereinbarung für die Ukraine

Berlin: Deutschland und die Ukraine haben eine bilaterale Sicherheits-Vereinbarung geschlossen. Sie wurde von Bundeskanzler Scholz und dem ukrainischen Präsident Selenskyj unterzeichnet. Scholz bezeichnete den Schritt als historisch. Das Dokument könne in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es lege fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland so lange wie nötig unterstützen werde, so der Bundeskanzler. Die Vereinbarung sehe auch Hilfen beim Aufbau wehrhafter Streitkräfte und im zivilen Bereich vor. Zudem sagte Scholz ein neues militärisches Hilfspaket im Wert von über einer Milliarde Euro zu. Es beinhalte unter anderem 120 000 Schuss Artilleriemunition. Selenskyj bezeichnete die Unterstützung Deutschlands als "beispiellos".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 14:00 Uhr