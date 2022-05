Scholz und Selenskyj sprechen über Kooperation

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat am Abend erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. In dem Gespräch betonte der Kanzler, Russland bleibe aufgerufen, Kampfhandlungen in der Ukraine unmittelbar zu beenden und aus dem Land abzuziehen. Laut Regierungssprecher Hebestreit sprachen Scholz und Selenskyj auch über konkrete Möglichkeiten der weiteren Unterstützung für die Ukraine. Außerdem kondolierte Scholz Selenskyj zum Tod des früheren Präsidenten Leonid Krawtschuk. Als erster Staatschef der unabhängigen Ukraine habe Krawtschuk das Land mit Weitsicht und Mut in die Unabhängigkeit geführt, sagte Scholz laut Hebestreit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 04:00 Uhr