Scholz und Selenskyj sprechen auf Sicherheitskonferenz

München: Die Ukraine ist auch vorherrschendes Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz. An Tag zwei des weltweit wichtigsten Treffens für Sicherheitspolitik werden unter anderem Kanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj sprechen. Rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sind zu Gast und tauschen sich unter anderem über den Klimawandel, den Krieg in Nahost und das Verhältnis zu China aus. In der Münchner Innenstadt werden tausende Menschen zu Demonstrationen erwartet. Zentrale Themen der Versammlungen sind die Sorge um eine weltweite Aufrüstung, die Kriege in der Ukraine und in Nahost sowie der Tod von Putin-Kritiker Nawalny.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 06:00 Uhr