Scholz und Sanchez sind heute Redner beim SPD-Bundesparteitag

Berlin: Die SPD setzt am Vormittag ihren Bundesparteitag fort. Prominentester Redner ist Bundeskanzler Scholz. Es wird erwartet, dass er sich zu den schlechten Umfragewerten der Sozialdemokraten äußert, der Haushaltskrise und dem Streit in der Ampel-Koalition. Im Vorfeld des Parteitags hatten vor allem die Jusos Kritik am Kanzler geübt: Sie forderten einen stärkeren Einsatz für sozialdemokratische Inhalte im Bündnis mit Grünen und FDP. Am Nachmittag wird dann Spaniens Ministerpräsident Sanchez als Gastredner erwartet. Weiteres Thema heute beim SPD-Parteitag ist die Migrations- und Flüchtlingspolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 07:00 Uhr