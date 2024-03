Scholz und Papst Franziskus sprechen über Kriege und Migration

Rom: Papst Franziskus hat Bundeskanzler Scholz in einer Privataudienz im Vatikan empfangen. In dem Gespräch sei es vor allem um die Konflikte in der Ukraine sowie in Israel und Palästina gegangen, hieß es danach in einer Mitteilung des Vatikans. Scholz sagte nach dem 35-minütigen Treffen, er sei sehr dankbar für das ausführliche Gespräch, bei dem auch andere große Fragen eine Rolle gespielt hätte, etwa das Thema der Migration und Fragen der Gerechtigkeit im Zusammenleben. Als Gastgeschenk brachte Scholz Franziskus neben einem weißen Porzellan-Bären, dem Wappentier Berlins, den offiziellen Ball der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft mit. Für den Kanzler war es die erste Privataudienz bei Papst Franziskus. Scholz ist konfessionslos, nachdem er vor einigen Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 22:00 Uhr