Scholz und Merz werben um unentschlossene Wähler

Berlin: Am Tag vor der Bundestagswahl haben die Parteien noch einmal um unentschlossene Wähler geworben. Bundeskanzler Scholz sagte trotz des deutlichen Rückstandes der SPD in den Umfragen, er glaube an einen Wahlsieg. Er sei überzeugt, dass viele erst im Wahllokal ihre Entscheidung fällen. Unions-Kanzlerkandidat Merz sagte, morgen sei die Ampel endgültig Geschichte. Eine Koalition mit der AfD schloss er noch einmal aus. Offen hält sich Merz hingegen Bündnisse mit der SPD und den Grünen. CSU-Chef Söder hingegen lehnt eine Koalition mit den Grünen entschieden ab.

