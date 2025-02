Scholz und Merz werben um unentschlossene Wähler

Berlin: Die Spitzenkandidaten der Parteien umwerben auch am letzten Tag vor der Bundestagswahl unentschlossene Bürgerinnen und Bürger. Kanzler Scholz zeigte sich am Rande einer Wahlkampveranstaltung in Potsdam davon überzeugt, dass sich viele erst im Wahllokal entscheiden würden. Scholz tritt als SPD-Direktkandidat in Potsdam unter anderem gegen Grünen-Außenministerin Baerbock an. Laut Befragungen sind rund ein Fünftel der Bürger noch unentschieden, ob und wen sie wählen. Im Löwenbräukeller in München findet der Wahlkampfabschluss von CDU und CSU statt. Hauptredner sind unter anderem Unionskanzlerkandidat Merz sowie der CSU-Vorsitzende Söder. Merz zog für den Fall eines Wahlsiegs rote Linien für Koalitionsverhandlungen. Ein radikaler Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik und ein härterer Asylkurs sind nach seinen Worten nicht verhandelbar.

