Scholz und Merz streiten über Migration und Wirtschaft

Berlin: Im TV-Duell zwischen Bundeskanzler Scholz und Unions-Herausforderer Merz hat es keinen klaren Sieger gegeben. Laut Blitzumfrage der Forschungsgruppe Wahlen fanden 37 Prozent der Fernseh-Zuschauer, dass sich Scholz besser geschlagen habe. Er konnte besonders bei Frauen und bei jüngeren Wählern punkten, und kam insgesamt glaubwürdiger und sympathischer an. 34 Prozent der Befragten sprachen sich für Merz aus. Er überzeugte vor allem Männer und Ältere. Scholz und Merz lieferten sich einen harten Schlagabtausch, etwa in der Migrationspolitik. Scholz unterstrich seine Erfolge bei der Rückführung und Abschiebung illegal eingereister Menschen und er kritisierte Merz dafür, dass er für seinen Antrag zur Migration im Bundestag Stimmen der AfD in Kauf genommen habe. Er warf Merz deshalb Wortbruch vor. DER betonte, dass die Union im Bundestag niemals mit der AfD zusammenarbeiten werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 09:00 Uhr