Scholz und Merz liefern sich Schlagabtausch im Bundestag

Berlin: Der Bundestag ist zu seiner letzten regulären Sitzung vor der Wahl am 23. Februar zusammengekommen. Die Debatte über die Lage in Deutschland hat Bundeskanzler Scholz eröffnet. In seiner Rede versuchte er, sich als erfahrener Krisenmanager darzustellen. Seinen Herausforderer Merz von der CDU griff der Kanzler mehrmals persönlich an. Merz habe im Bundestag Stimmen der AfD in Kauf genommen und damit sein Wort gebrochen. Dessen Pläne für die Schließung der Grenzen für Asylsuchende würden laut Scholz das Ende der EU als Rechtsgemeinschaft bedeuten. Wörtlich warf der Kanzler dem CDU-Chef vor, Europa "zu Grabe tragen" zu wollen. Außerdem seien die Steuerpläne der Union nicht seriös finanziert. CDU und CDU wollten die Reichsten mit Steuergeschenken bedenken. In seiner Antwort hielt Merz dem Kanzler eine verheerende Bilanz vor: SPD und Grüne hätten das Land - so wörtlich - "an die Wand gefahren".

