Scholz und Merz liefern sich letzten Schlagabtausch vor der Wahl

In der Fernsehdebatte bei "Welt TV" bezog Scholz Stellung gegen Kritik, es würden zu wenige Straftäter abgeschoben. Merz betonte noch einmal, er werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem keine Wende in der Migrationspolitik enthalten sei. Einig waren beide sich darin, Bürgergeld-Empfängern, die keine Arbeit aufnehmen wollen, die Leistungen deutlich zu kürzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 09:15 Uhr