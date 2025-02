Scholz und Merz liefern sich letzten Schlagabtausch vor der Wahl

In der Fernsehdebatte bei "Welt TV" bezog Kanzler Scholz Stellung gegen Kritik es würden zu wenige Straftäter abgeschoben. Unions-Spitzenkandidat Merz betonte noch einmal, er werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem keine Wende in der Migrationspolitik enthalten sei. Einig waren beide sich darin, Bürgergeld-Empfängern, die keine Arbeit aufnehmen wollen, die Leistungen deutlich zu kürzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 06:15 Uhr