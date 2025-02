Scholz und Merz absolvieren erstes TV-Duell

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Unions-Herausforderer Merz treffen heute in ihrem ersten TV-Duell aufeinander. Sie werden 90 Minuten lang befragt. Die Sendung läuft live ab 20 Uhr 15 in ARD und ZDF. In den Umfragen liegt die Union mit rund 30 Prozent klar vorn. Die SPD kommt auf etwa die Hälfte. Sie belegt Platz drei hinter der AfD. Ein Thema dürfte der Migrationsstreit im Bundestag sein und die anhaltenden Proteste auf den Straßen. Die Union hatte erstmals einen Beschluss mit Stimmen der AfD durchgesetzt. In Berlin gibt es heute mehrere Kundgebungen und Lichterketten für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

