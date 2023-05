Scholz und Macron wollen im Südkaukasus-Konflikt vermitteln

Kurzmeldung ein/ausklappen Ärzte an kommunalen Kliniken protestieren morgen mit Warnstreiks

München: An vielen kommunalen Krankenhäusern in Bayern wollen Ärztinnen und Ärzte morgen in den Warnstreik treten. Details zu den geplanten Arbeitsniederlegungen teilte die Gewerkschaft Marburger Bund Bayern heute mit. Demnach wird ein Großteil der Kliniken nur notbesetzt sein - ähnlich wie am Wochenende. Notfälle würden trotzdem versorgt, man wolle niemanden zu Schaden kommen lassen. Der Marburger Bund rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern, von denen auch viele zur Kundgebung nach München oder zur zentralen Veranstaltung nach Frankfurt am Main fahren werden. Die Mediziner fordern einen Inflationsausgleich und eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Am 22. Mai treffen sich die Gewerkschaft und die kommunalen Arbeitgeber zur fünften Verhandlungsrunde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2023 21:00 Uhr