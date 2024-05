Scholz und Macron versprechen in Meseberg Ukraine weitere Unterstützung

Meseberg: Bundeskanzler Scholz hat beim Besuch von Frankreichs Präsident Macron erneut die Gemeinsamkeiten der beiden Länder betont. Vor einem Treffen des deutsch-französischen Ministerrats in Meseberg nannte der Kanzler den Besuch Macrons in Deutschland historisch. Dieser habe gezeigt, wie eng die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland sind. So bleibe die Unterstützung der Ukraine ein gemeinsames, großes Anliegen. Diese müsse aber auf eine neue Grundlage gestellt werden. Macron sagte, der Krieg in der Ukraine sei weiterhin die größte Herausforderung. Dem Land solle solange wie nötig geholfen werden. Am Mittag war der französische Präsident in Münster mit dem Westfälischen Friedenspreis geehrt worden. Er erhielt die Auszeichnung für seine Bemühungen um die europäische Verständigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 18:45 Uhr