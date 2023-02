Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz und Macron versprechen der Ukraine weitere Unterstützung

München: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat auf der Sicherheitskonferenz davor gewarnt, seinem von Russland angegriffenen Land weniger Hilfen zur Verfügung zu stellen. In einer per Video übertragenen Rede sagte Selenskyj, es gehe nicht nur um Waffen, sondern auch um die politische und finanzielle Unterstützung. Russlands Präsident Putin setze auf solche Ermüdungserscheinungen. Bundeskanzler Scholz versprach in München, die Ukraine so umfrangreich und so lange wie nötig zu unterstützen. Der Kanzler drängte Deutschlands Partner dazu, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Frankreichs Präsident Macron rief in seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz die europäischen Länder zu kräftigen Investitionen bei der Verteidigung auf. Und Macron machte deutlich, dass er derzeit keinen Spielraum für Verhandlungen mit Russland sieht.

