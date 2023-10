Scholz und Macron geben sich im Streit um Strompreis versöhnlich

Hamburg: Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben sich zuversichtlich gezeigt, dass beide Länder den Streit über den europäischen Strommarkt lösen werden. Eine Einigung sollte bis Ende des Monats stehen, sagte Macron nach der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg. Scholz erklärte, man bewege sich aufeinander zu. Paris will die Strommarktreform der EU nutzen, um den französischen Atomstrom günstiger zu machen, mit dem Argument, Kernkraft sei CO2-arm. Scholz betonte, beim Klimaschutzziel seien sich Frankreich und Deutschland einig, auch wenn die Wege unterschiedlich seien. Deutschland setze auf Erneuerbare Energien und den massiven Ausbau der Stromnetze. Macron warnte, man dürfe in der Debatte nicht die Erneuerbaren gegen Atomstrom ausspielen, es gehe auch um die Konkurrenz etwa mit den USA.

