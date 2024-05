Scholz und Macron fordern Stärkung von Europas Wettbewerbsfähgikeit

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben in einem gemeinsamen Appell gefordert, die europäische Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Grundlagen der europäischen Lebensweise dürften nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden, heißt es in einem gemeinsamen Gastbeitrag in der "Financial Times". Macron hatte gestern in einer Rede auf dem Dresdner Neumarkt für ein starkes und geeintes Europa geworben. Heute setzt der französische Staatspräsident seinen Deutschlandbesuch fort. In Münster erhält er den Europäischen Friedenspreis. Anschließend nimmt er am Deutsch-Französischen Ministerrat auf Schloss Meseberg teil, dem Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg.

