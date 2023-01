Scholz und Macron betonen Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft

Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Deutschland und Frankreich haben mit einem Festakt in der französischen Hauptstadt das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrags gefeiert. Sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Frankreichs Präsident Macron beschworen in ihren Reden in der Sorbonne Universität die Wichtigkeit der gemeinsamen Partnerschaft. Scholz dankte Macron auch für seinen Einsatz während seiner gesamten Amtszeit für ein geeintes Europa. Scholzn sprach auch die Misstöne an, die es in letzter Zeit gegeben hatte, zum Beispiel bei der Friedenssicherung in Europa oder bei Panzerlieferungen an die Ukraine. Der deutsch-französische Motor sei eine Kompromissmaschine: gut geölt, aber zuweilen auch laut und gezeichnet von harter Arbeit, so der Kanzler. Laut Scholz müssen Kontroversen und Interessensunterschiede immer in den Willen für ein gleichgerichtetes Handeln umgewandelt werden.

