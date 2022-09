Scholz und Lindner verteidigen Hilfspaket in der Energiekrise

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Pläne der Bundesregierung für eine Gaspreisbremse verteidigt. Der SPD-Politiker sagte am Abend im ZDF, die Energiepreise seien zu hoch und müssten runter. Durch das milliardenschwere Maßnahmenpaket würden die Kosten für Bürger und Unternehmen drastisch zurückgehen. Die dafür notwendige Schuldenaufnahme hält der Kanzler für vertretbar. Finanzminister Lindner sagte am Abend in der ARD, in dieser Ausnahmesituation dürften auch Ausnahmeinstrumente genutzt werden. Durch die bisher nicht aufgeklärten Sabotageakte an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee habe sich die Lage verschärft. Die Union will das milliardenschwere Hilfspaket im Bundestag grundsätzlich unterstützen. Dennoch kritisierte CDU-Chef Merz, man kenne das Preisschild, aber nicht das Produkt. Unions-Vizefraktionschef Spahn betonte, auch wenn noch viele Fragen offen seien. Das Ziel der Ampel, die Preise zu senken und Versorgung zu sichern, unterstütze man.

