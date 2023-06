Scholz und Lindner mahnen Haushaltsdisziplin an

Meldungsarchiv - 19.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat ein umfassendes Steuerreform-Paket angekündigt. Der FDP-Politiker sagte auf dem "Tag der Industrie", daran arbeite die Regierung gerade. Für den kommenden Haushalt gelte es, die Ausgaben im Blick zu behalten. Das Motto müsse sein: Nur was man erwirtschaftet, kann man auch ausgeben. Anfang Juli will Lindner seinen Haushalts-Entwurf für das kommende Jahr vorlegen. Die Verhandlungen darüber laufen seit Wochen. Zuvor hatte auch Kanzler Scholz in seiner Rede beim "Tag der Industrie" betont, dass es angesichts der großen Herausforderungen Prioritäten in der Haushaltspolitik geben muss. Konkret seien das die Themen Sicherheit, Klimaneutralität und Zusammenhalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2023 16:00 Uhr